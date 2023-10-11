На внутренних линиях перевезено 3,7 млн пассажиров (-5,7% г/г), на международных — 920,1 тыс. (+86,5%).

Общий пассажирооборот группы увеличился на 13,4%, до 12,1 млрд пассажиро-километров, занятость кресел — на 3,2 процентного пункта (п.п.), до 88,9%.

За 9 месяцев пассажиропоток группы вырос на 14,6%, до 35,8 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост год к году на 11%.

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре вырос на 2,1%, до 2,5 млн человек, в том числе 1,8 млн перевезено на внутренних линиях (-11,7%), 675 тыс. — на международных (+75,3%). Пассажирооборот компании вырос на 13,3%, до 7,5 млрд пассажиро-километров.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.