Отвечая на вопрос социологов о том, как изменились условия для отдыха и досуга в России за последний год, более трети его участников (36%) говорили об изменениях в лучшую сторону, чаще такого мнения придерживалась молодежь (40%).

Респондентов, заявивших об ухудшениях, оказалось 19%, чаще такие оценки дают респонденты 25-34 лет (26%), показывают результаты исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ. 22% респондента не заметили перемен в этом плане, 23% затруднились высказать определенное мнение. Свыше четверти респондентов (27%), отдыхавших в России, отметили, что больше всего им понравилась красивая природа, качество сервиса в гостиницах и санаториях похвалил каждый седьмой (14%). На высокую стоимость отдыха указали 22%, о недостаточно налаженной транспортной инфраструктуре — 9%. Всероссийский телефонный опрос был проведен 16 сентября среди 1600 респондентов.