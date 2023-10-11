"Ситуация в Петербурге характерна для мегаполиса. Конечно, в наших водных объектах микропластика находится очень много. Одними из основных источников загрязнения являются хозяйственно-бытовые. Микропластик делится на первичный и вторичный. Первичный — это те микрочастицы, которые содержатся в различных гелях, моющих, чистящих средствах. Они интенсивно используются населением, сбрасываются в канализацию и попадают в наши водные объекты. Вторичный микропластик — результат расщепления крупных фрагментов пластикового мусора. Этот процесс происходит постоянно", — сказал Поздняков журналистам.

Он отметил, что микропластик был обнаружен во всех водных объектах региона и в водопроводной воде тоже.

"Исследования на Ладожском озере показали распространение микропластика по всей его акватории. В северных районах его было, конечно, меньше, в южных — значительно больше. Все это в конечном счете попадает в Неву", — добавил он.