«Разрабатываем предложения по созданию «дорожной карты» — механизма трансформации делового климата именно для туризма. Сейчас мы собрали более 100 инициатив от бизнеса и обсудим их с федеральными ведомствами», — сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Как отметил Решетников, не менее важным аспектом в развитии туризма в России является отраслевой нацпроект, действие которого следует пролонгировать.

«Мы считаем важным распространять опыт и компетенции нацпроекта на новые сектора экономики. В том числе на туризм и, конечно, ратуем за продление этой работы до 2030 года», — заключил министр.