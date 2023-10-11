"По итогам 2023 года планируется перевезти 12,7 млн клиентов — на 10% больше, чем в 2022 году", — сказала она.

С начала года на конец сентября было перевезено 9,9 млн пассажиров.

В зимнем расписании "Победы" будет более 95 направлений, 19 из них — уникальные (на них не летают другие авиакомпании), отметила представитель "Победы". Это в том числе рейсы из Москвы в Чебоксары, Киров, Назрань, Нальчик, Гюмри (Армения), из Санкт-Петербурга в Чебоксары, Киров, Владикавказ, Нижнекамск, Астрахань, Саратов, Ставрополь, из Сочи в Киров, Саратов, Гюмри. Около 40% маршрутов зимнего расписания — региональные, то есть без посадки в Москве.

Вся группа "Аэрофлот", которая объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию", в этом году рассчитывает перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост г/г на 11%, говорил ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.