«Сейчас для этого действует четыре субсидии. Предлагаем объединить их в одну. Тем самым дать субъектам больше самостоятельности, поскольку регионы всегда лучше знают, куда и на что направить деньги и внутри определенного перечня допустимых направлений, достаточно широкого, пусть они сами определят, что в первую очередь поддерживать. Проект постановления подготовлен, мы сейчас обсуждаем его с регионами», — сказал он в среду на пленарном заседании Госдумы.

Решетников напомнил, что число туристических поездок по России за май-август выросло на 16% по сравнению с прошлым летом.

«Недавно подвели предварительные итоги летнего сезона. Число туристических поездок за май-август выросло на 16% по сравнению с прошлым летом. Очевидно, есть большой неудовлетворенный спрос, и он будет расти дальше. Поэтому здесь наш ключевой приоритет – наращивать предложение. В рамках стратсессии по туризму вместе с бизнесом и регионами определили 3 приоритета: номерной фонд, транспортная инфраструктура, новые точки притяжения», — сказал он.

По словам министра, номерной фонд растет за счет программы по созданию модульных гостиниц, в рамках которой будет поддержано 650 проектов на 14,5 тысяч номеров.

«При этом это не весь спрос, который предъявили регионы. Всего на конкурс было подано заявок на создание 26 тыс. номеров. Готовимся к запуску второго этапа программы льготного кредитования по строительству крупных отелей», — добавил Решетников.

По его словам, разрабатываются системные меры по созданию новых круглогодичных точек притяжения: морских, горнолыжных курортов, аквапарков, крупных центров развлечений, а с коллегами из Минтранса и Минпрома прорабатываются вопросы обновления подвижного состава, развития аэропортов, железной дороги.