«Мы вместе с Аксаковым Анатолием Геннадьевичем и коллегами из комитета по финансовому рынку создали условия для запуска карты туриста. Чтобы у иностранных туристов была возможность из-за рубежа открывать здесь счета, и уже по приезду в нашу страну получать пластиковую карту в физическом выражении и осуществлять здесь расчеты. Сейчас правительством утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен механизм», — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Министр поблагодарил депутатов за оперативную работу по донастройке регулирования отрасли.

«Отдельно отмечу работу электронной визы, она теперь доступна для 55 стран. И только за 2 месяца по ней приехали более 70 тыс. иностранцев. Запущен групповой безвизовый туристический обмен с Китаем, Ираном и с соответствующими предложениями мы вышли к Индии», — добавил он.