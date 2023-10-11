"Провели мониторинг морского побережья Калининградской области после прошедшего на выходных циклона "Патрик". Серьезных разрушений берега и береговой инфраструктуре не выявлено, но практически повсеместно сократилась ширина пляжей", — говорится в сообщении.

На пляжах частично повреждены летние объекты туристической отрасли. На защищенных участках берега размывов и обрушений не произошло, заключает учреждение, приложив фотографии последствий шторма в западной части Зеленоградска.

Информацию о состоянии пляжей "Интерфаксу" дополнили жители поселка Янтарный и города Пионерский. Так, по их оценке, ширина пляжей в Янтарном, где нет берегозащитных сооружений, сократилась примерно на 15-25 метров. В Пионерском, где есть волнорезы, пляжи стали меньше примерно на 5-10 метров.

Как сообщалось, циклон "Патрик" обрушил на побережье волны высотой более 4,5 м, порывы ветра достигали 30 м/с.