Заявки на участие в традиционном фестивале в нынешнем году прислали 15 творческих делегаций из ряда регионов России: Москвы, Мурманской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Псковской, Рязанской областей, Ставропольского края. Всего заявлено более 120 человек.

Кроме того, фестиваль проходит с международным участием в дистанционном формате.

"Например, Сюн Хунбин из Гуанчжоу (КНР) увлекается цифровым искусством, на конкурс он представил работы "Молодой Александр Пушкин", — цитирует пресс-служба руководителя службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника Наталью Виноградову.

Для участия в номинации "Литературное творчество" пришли работы из Таджикистана и Казахстана. Номинация "Художественное слово" собрала представителей из Таджикистана, Казахстана, Франции.

Кроме того, в конкурсе примут участие юные музыканты из Индии, Таджикистана и Белоруссии.

Всего на фестиваль поступило 25 заявок из-за рубежа.

Подростки и молодежь в рамках фестиваля "Мой Пушкин" будут соревноваться в семи номинациях: "Художественное слово", "Исследовательская и реконструкторская деятельность", "Литературное творчество", "Иллюстраторы", "Хореография", "Инструментальная", "Театр".

Церемония открытия фестиваля в четверг пройдет в Большом зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Для российских участников фестиваль состоится в период с 11 по 15 октября в очной форме на базе музея-заповедника.

"Сегодня же конкурсанты из разных городов России отправятся на специально подготовленные для них экскурсии по музею-заповеднику "Михайловское", поднимутся к могиле поэта в Святогорском монастыре", — говорится в сообщении.

Учредителями фестиваля являются Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское", Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, псковский Центр образовательных и культурных инициатив "Параллели", учреждение отдыха и оздоровления "Пушкиногорье".

"Михайловское" — музей-заповедник А. С. Пушкина в Пушкиногорском районе Псковской области, основанный в 1922 году. Является объектом культурного наследия федерального значения.