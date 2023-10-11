В залах Поганкиных палат можно будет увидеть боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII — начала XX веков стран западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока, начиная с XVIII столетия.

"Гордостью владимирского музейного собрания являются образцы оружия XVIII-XIX веков, поступившие в 1920-1921 годы из дворянских усадеб Владимира Храповицкого, Трегубовых, Воронцовых-Дашковых, а также из Владимирской губернской Чрезвычайной комиссии", — отмечается в сообщении.

По словам специалистов, к началу XX в. во многих русских усадьбах имелось оружие, прежде всего, охотничье. "Как писал этнограф Михаил Забылин, в дореволюционной России "охоту считали самой лучшей и полезной забавой. Она приучала к ловкости и быстроте движений, давала возможность привыкнуть к успешному управлению всякого рода оружием". Вполне обыденной вещью в помещичьих домах было и оружие боевое", — отметили в музее.

Посетители смогут познакомиться с искусством европейских и восточных мастеров-оружейников, с техниками художественной обработки металла и дерева, узнают о том, как устроен кремневый пистолет.