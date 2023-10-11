"Начали готовить к зиме 17 плавающих фонтанных модулей на Водоотводном канале. С помощью специальной техники — самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов — модули, каждый весом около 300 кг, демонтируют и отвезут на склад для проведения технического обслуживания", — сказал Бирюков журналистам.

Плавающие фонтаны находятся на Водоотводном канале по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году.

В этом году был проведен капремонт фонтана, в ходе которого заменили все 17 модулей, насосное оборудование, форсунки, светильники подводной подсветки, системы фильтрации, трубопроводы. Обновили систему электроснабжения, насосное оборудование на берегу, отремонтировали помещение насосной станции. Установили современное видеонаблюдение и систему диспетчеризации, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

"В результате водная картина фонтанов стала разнообразнее, световое оборудование теперь может выдавать полный цветовой спектр", — отмечается в сообщении.

Сезон работы фонтанов завершился в Москве 5 октября, после чего специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по их очистке и консервации.