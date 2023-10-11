Деятельность ООО "Стрелец", которому вменили правонарушение по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), приостановлена на 60 суток. В срок зачтено временное приостановление с 29 сентября, говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в сентябре среди посетителей кафе в Кронштадте выявили 10 случаев острой кишечной инфекции и один — норовирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, из 12 заболевших, среди которых были и дети, четверых госпитализировали. Все инфицированные — участники конкурса из разных регионов.

При проведении санитарно-эпидемиологического расследования в кафе выявили грубые нарушения, в том числе грязь в производственных помещениях, отсутствие умывальника и возможности дезинфицировать посуду. Кроме того, была обнаружена продукция с истекшим сроком годности.

Суду представитель общества сообщила, что все нарушения будут устранены в ближайшее время, отмечает пресс-служба.