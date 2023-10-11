"После реставрации в здании расположится Концертный зал классической музыки, который вместит в себя 202 человека с оркестром и станет второй площадкой театра", — рассказал собеседник.

Важная часть реставрационных работ — сохранение декора: росписи, мозаик, колонн, пилястр из мрамора, исторических дубовых дверей и 15 витражей англиканской церкви. Последние являются единственным в России образцом английского витражного искусства XIX века. В настоящее время отреставрированы 13 из 15 произведений.

Кроме того, ведутся работы над копией картины Рубенса "Снятие с креста", написанной в середине XIX века.

Здание бывшей Англиканской церкви было построено в первой половине XVIII века как особняк Шереметева и перестроено Кваренги в 1815 году под нужны церкви. До 1919 года оно было занято общиной, а в 2016 году передано театру.