"Экспозиция края под названием "Родина китов и самолетов" раскроет достижения в различных форматах на стыке современных технологий и искусства. Центральным арт-объектом станет фигура человека, собранного из капель воды и символизирующего реку Амур. Амур олицетворяет собой силу и мощь Хабаровского края, объединяет сразу несколько субъектов Дальнего Востока", — цитирует пресс-служба первого зампреда правительства Хабаровского края Марию Авилову.

Отмечается, что в зоне авиастроения будет показана гордость Хабаровского края — современные самолеты Су-57 и SuperJet-100. Эффект парящих в пространстве воздушных судов создаст массив голографических вентиляторов.

На гигантском диодном экране будут демонстрироваться видеоролики о природе региона, приглашающие туристов посетить родину китов.

Креативную часть экспозиции дополнит зона мастер-класса анимационной студии "Мечталет". Желающие смогут потренироваться в создании мультфильмов, отрисовать сцены и увидеть их в действии на экранах.

Ранее сообщалось, 29 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023-2024 годах Международной выставки-форума "Россия" на территории ВДНХ "с целью демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ".

Выставка будет проходить на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.