Отмечается, что в зоне авиастроения будет показана гордость Хабаровского края — современные самолеты Су-57 и SuperJet-100. Эффект парящих в пространстве воздушных судов создаст массив голографических вентиляторов.
На гигантском диодном экране будут демонстрироваться видеоролики о природе региона, приглашающие туристов посетить родину китов.
Креативную часть экспозиции дополнит зона мастер-класса анимационной студии "Мечталет". Желающие смогут потренироваться в создании мультфильмов, отрисовать сцены и увидеть их в действии на экранах.
Ранее сообщалось, 29 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023-2024 годах Международной выставки-форума "Россия" на территории ВДНХ "с целью демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ".
Выставка будет проходить на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.