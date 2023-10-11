"Мы на это рассчитываем (увеличение турпотока — ИФ). Открытие аэропорта придаст дополнительный импульс в плане развития индустрии отдыха и, конечно, мы станем еще ближе. Я уверен в том, что воздушное сообщение будет налажено", — сказал Бжания.

Как сообщалось, Россия и Абхазия на ПМЭФ заключили соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме.

Работы по реконструкции аэропорта будут осуществляться в два этапа за счет средств частного инвестора. В случае своевременной реализации проекта, возобновление деятельности авиаузла планируется в четвертом квартале 2024 года.

Ожидается, что пассажиропоток аэропорта после завершения всех этапов реконструкции составит порядка 1,2 млн пассажиров в год.

Аэропорт Сухума — единственный в республике, был построен в 1960-е годы. В 1993 году из-за военных действий авиаузел был закрыт. В настоящее время используется для базирования ВВС Абхазии.