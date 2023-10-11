"Порт викингов" планируется возвести на территории Русской Арктики на площади 10 га в особо экономической зоне", — сказал Поленков на Форуме туристических территорий в Сочи.

Он отметил, что проект планируется реализовать на землях государственной собственности: лесного фонда и рекреации.

"Стоимость инвестиционного проекта — 550 млн рублей с окупаемостью в течение 7 лет. "Порт викингов" ищет инвесторов", — добавил Поленков.

По его словам, в 2022 году Мончегорск посетили 540 тыс. туристов за счет комплексных туров и событийных мероприятий.

В Сочи на курорте "Красная Поляна" с 9 по 13 октября проводится Форум туристических территорий. В нем принимают участие порядка 1 тыс. специалистов туристической сферы и инвесторов России и зарубежья.