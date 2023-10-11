Парк расположен в природном комплексе "Морелеса", который находится в 40 км от Тюмени в Нижнетавдинском районе на берегу озера Ипкуль.

Предварительно был проведен специальный конкурс, в котором приняли приняли участие архитекторы, инженеры, ландшафтные дизайнеры, художники-скульпторы из разных регионов России, отмечается в сообщении.

Работы финалистов из Тюмени, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга установили на территории комплекса.

"В течение 5-6 лет парк планируют наполнять новыми арт-объектами. Вся концепция будет строиться вокруг археологической и архитектурной тематики", — говорится в сообщении. Архипарк "Ключи" открыт для туристов круглый год, вход свободный.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На организацию и проведение конкурса авторы получили 4,6 млн рублей.