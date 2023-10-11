В этом году в работе 217 км таких дорог. Большая часть из них уже введена в эксплуатацию, отметили в пресс-службе.
Так, например, отремонтирована дорога Редкино — Озерки, которая соединяет между собой два больших населенных пункта Конаковского округа.
В Кашинском округе в этом году начался ремонт дороги Кашин — Фалево, которая соединяет несколько населенных пунктов Карабузинского сельского поселения. Также отремонтирована дорога Верхняя Троица — Больница им.Калинина. Она связывает между собой населенные пункты Верхнетроицкого сельского поселения Кашинского округа.
С 2019 по 2022 годы на территории Верхневолжья отремонтировали 33 автодороги межмуниципального значения общей протяженностью 330 км, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Тверской области планируется отремонтировать 830 км региональных и местных дорог, что на треть больше, чем в 2022 году.