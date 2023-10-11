"В духе дружбы и в целях укрепления народной дипломатии между странами, кабинет министров Киргизии принял решение о введении безвизового режима для граждан КНР — резидентов регионов Гонконг и Макао. Дополнительно, граждане Китая, имеющие открытые визы в США, Великобританию и Европейский Союз, также смогут воспользоваться этим преимуществом", — объявил Байсалов.

По его словам, решение является шагом к углублению дружественных и партнерских отношений между народами Киргизии и Китая, а также к расширению культурного и экономического сотрудничества.