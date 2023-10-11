Ранее Qantas объявила о прекращении участия в работе совета директоров Майкла Л'Эстранжа, который сложит полномочия на собрании акционеров в ноябре.
В сентябре свой пост на два месяца раньше положенного срока покинул глава авиаперевозчика Алан Джойс.
Кадровые перестановки обусловлены репутационными потерями, которые компания понесла за последнее время, говорится в заявлении авиаперевозчика.
"Совет директоров признает наличие значительных проблем с репутацией Qantas и с обслуживанием клиентов и понимает, что для восстановления доверия необходимы ответственные шаги", — подчеркнул Гойдер.
В августе Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей подала против авиакомпании иск в Федеральный суд на сумму более 250 млн австралийских долларов ($160,4 млн) в связи с продажей перевозчиком нескольких тысяч билетов на уже отмененные рейсы.
Позднее, в рамках еще одного дела, Верховный суд Австралии признал незаконным увольнение 1,7 тыс. сотрудников Qantas в 2020 году.
Средний срок полномочий новых членов совета директоров составит около трех лет. Процесс их назначения начнется в ближайшие месяцы.
Акции Qantas прибавили в цене 2,7% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 16,3%, в то время как индекс S&P/ASX 200 за тот же период вырос на 0,7%.