Помимо Гойдера, совет покинут Жаклин Хэй и Максин Бреннер, входившие в состав органа на протяжении примерно 10 лет. Гойдер оставит пост в конце 2024 года, а Хэй и Бреннер — по завершении финансового полугодия, в феврале.

Ранее Qantas объявила о прекращении участия в работе совета директоров Майкла Л'Эстранжа, который сложит полномочия на собрании акционеров в ноябре.

В сентябре свой пост на два месяца раньше положенного срока покинул глава авиаперевозчика Алан Джойс.

Кадровые перестановки обусловлены репутационными потерями, которые компания понесла за последнее время, говорится в заявлении авиаперевозчика.

"Совет директоров признает наличие значительных проблем с репутацией Qantas и с обслуживанием клиентов и понимает, что для восстановления доверия необходимы ответственные шаги", — подчеркнул Гойдер.

В августе Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей подала против авиакомпании иск в Федеральный суд на сумму более 250 млн австралийских долларов ($160,4 млн) в связи с продажей перевозчиком нескольких тысяч билетов на уже отмененные рейсы.

Позднее, в рамках еще одного дела, Верховный суд Австралии признал незаконным увольнение 1,7 тыс. сотрудников Qantas в 2020 году.

Средний срок полномочий новых членов совета директоров составит около трех лет. Процесс их назначения начнется в ближайшие месяцы.

Акции Qantas прибавили в цене 2,7% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 16,3%, в то время как индекс S&P/ASX 200 за тот же период вырос на 0,7%.