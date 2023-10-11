"Для возведения курорта на Каспии с 2023 по 2030 год потребуется 12 млрд рублей государственных инвестиций и 64 млрд — частных", — сказал Гончаров.

По его словам, протяженность пляжей курорта составит 6 км. Планируется возвести 14 тыс. мест размещения, создать 7 тысяч рабочих мест, рассказал он, добавив, что в этом году Дагестан посетили 1,5 млн туристов, что на 40% больше, чем в прошлом.

Гончаров отметил, что для удовлетворения турпотока необходимо возводить гостиничную инфраструктуру.

"Новый курорт позволит принимать ежегодно до 450 тыс. туристов", — добавил он.

В Сочи на курорте "Красная Поляна" с 9 по 13 октября проводится Форум туристических территорий. В нем принимают участие порядка 1 тыс. специалистов и инвесторов туристической отрасли России и за рубежом.