"Форум FTT-2023 посетят свыше 1 тыс. участников: инвесторы, бизнесмены, владельцы и управляющие горнолыжных комплексов, городских и загородных туристических объектов, парков развлечений, отелей, санаториев, ресторанов и представителей органов власти федерального и регионального уровня", — отмечает пресс-служба.

В качестве спикеров на кейс-сессию приглашены представители бизнеса и органов власти Турции, Китая, Катара, Армении, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Саудовской Аравии и других стран.

"Всего на Форуме FTT-2023 выступят свыше 150 спикеров. Эксперты и участники мероприятия обсудят тренды туристической индустрии, а также проекты, связанные с увеличением номерного фонда гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения. Участники разберут перспективные бизнес-модели в индустрии гостеприимства, горнолыжных курортов, национальных парков, проектов в сфере HoReCa, развлечений и искусственного интеллекта. Вместе с экспертами индустрии собственники и управляющие бизнеса составят потенциальную дорожную карту инвестора в России и за рубежом, подробно разберут перспективы и возможные риски реализации инвестиционных проектов", — говорится в сообщении.

Неотъемлемой частью форума станут экскурсии и профессиональная выставка горнолыжной индустрии, спортивного, паркового оборудования, продукции сферы HoReCa и других сегментов индустрии туризма и гостеприимства.

Со стороны органов власти в главных сессиях форума примут участие заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов, исполнительный директор ТУРИЗМ.РФ Сергей Краснопёров, заместитель генерального директора КАВКАЗ.РФ Николай Гончаров.

В рамках форума будет проведена торжественная церемония вручения ежегодной премии горнолыжной индустрии SKI BUSINESS AWARDS в "Казино Сочи". "Награды в номинациях получат лучшие туроператоры, инвестиционные проекты, объекты горнолыжной инфраструктуры, горнолыжный регион и спортивно-развлекательный кластер", — отмечает пресс-служба.

Главные деловые события форума пройдут на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA, расположенной в игорной зоне "Красная Поляна".

Организаторами форума выступают Федерация рестораторов и отельеров России и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов.