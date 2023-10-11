"С начала года (январь-август — ИФ) совершено 350 тыс. туристических поездок, это практически на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными местами отдыха у туристов стали Лагуна Буссе, мысы Птичий и Великан, маяк Анива, бухта Тихая, Курильские острова. Особым спросом в этом году также пользовался пеший туризм", — говорится в сообщении.

В областном министерстве туризма увеличение количества гостей региона связывают с развитием инфраструктуры. Летом на Сахалине и Курилах открылись несколько глэмпингов, построенных за счет грантовых средств в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". К летнему сезону обустроили зоны отдыха на морском побережье в Анивском, Углегорском, Холмском, Невельском и Долинском районах.

"Активно развивается транспортная инфраструктура, наши места отдыха становятся доступнее. Ключевым логистическим событием стало открытие нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска. Развитие транспортной системы дало импульс островному туризму", — цитирует пресс-служба министра туризма региона Артема Лазарева.

По данным пресс-службы, наиболее популярным месяцем у туристов остается август. "Однако в этом году существенное увеличение туристского потока наблюдалось уже в мае-июне. Специалисты отмечают, что регион постепенно уходит от ярко выраженной сезонности, туристы готовы посещать Сахалинскую область практически в любое время года", — сообщает пресс-служба.