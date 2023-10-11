"Наращиваем мощности для размещения гостей. За 10 лет планируем создать 22 тысячи дополнительных мест в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Пятигорске. Одновременно продолжим обновлять транспортную и коммунальную системы Кавминвод — это залог конкурентоспособности курортов и комфорта для местных жителей", — написал Владимиров в своем телеграм-канале по итогам встречи с полпредом.

По его словам, на Ставрополье с начала года приехали более 6 млн туристов. Полученные с курортного сбора средства направляются на благоустройство городов-курортов, обновляются транспортная и коммунальная системы.

"Надо, чтобы туризм по Ставрополью был интересен и доступен для нашей молодежи. В этом году благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" 2,5 тыс. школьников из разных территорий края побывали в экскурсионных поездках. Чтобы любить свою малую родину, ребята должны знать видеть и знать ее. Будем создавать для этого новые возможности", — добавил Владимиров.