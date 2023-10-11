"Через международный аэропорт Красноярск в нарушение таможенного законодательства путешественники пытались ввезти почти 120 л алкогольной продукции, это в 1,7 раза больше, чем за три квартала 2022 года", — говорится в сообщении.

Красноярские таможенники за 9 месяцев 2023 года по фактам недекларирования алкоголя, ввезенного из-за рубежа с превышением установленной нормы для физлиц, возбудили 160 административных дел, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уточняется, что для собственного использования без декларирования из-за границы разрешено ввозить до 3 л алкоголя.

"Спиртосодержащую продукцию объемом от 3 до 5 л необходимо продекларировать и заплатить таможенные пошлины в размере 10 евро за литр в части превышения беспошлинной нормы. Свыше 5 л для личного пользования ввозить запрещено", — пояснили в пресс-службе.