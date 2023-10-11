"Парламентарии Камчатки предложили ввести административную ответственность для тех предпринимателей и инструкторов-проводников, которые не предоставляют информацию в МЧС о планируемых выходах тургрупп по маршрутам, связанным с повышенным риском для жизни и здоровья", — цитирует пресс-служба председателя законодательного собрания Камчатского края Ирину Унтилову.

По ее словам, при подготовке этой законодательной инициативы депутаты ставили задачу обеспечить безопасность туристов. "Поиск по заданному, заранее известному маршруту позволит быстрее прийти на помощь туристам в сложной ситуации. Поэтому Камчатка выступает с инициативой внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях соответствующие изменения", — сказала Унтилова.