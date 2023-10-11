"На федеральном уровне уже приняты и действуют стандарты в сфере туризма, в том числе устанавливающие требования по обеспечению безопасности жизни, здоровья, имущества туристов. Однако ни один из них не предусматривает действенных механизмов при нападении на людей диких животных. Число таких случаев ежегодно растет, что является существенным и во многом ограничивающим фактором развития экотуризма", — сказал Абрамов на заседании парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье".

По словам Абрамова, в 2022 и 2023 годах увеличилось количество туристов, посетивших Якутию, Магаданскую область, Приморье, Хабаровский и Камчатский края, Сахалинскую область. В этом году за первые шесть месяцев в регионы Дальнего Востока было совершено 3,5 млн туристических поездок (больше, чем на Северной Кавказ за тот же период). Но с увеличением числа гостей учащаются и случаи нападения животных, в том числе медведей, на людей.

В 2021 году в России было зафиксировано три нападения медведей на человека. В 2023 году таких случаев уже было 12, большая их часть произошла на территории Дальнего Востока. Кроме того, с 2018 по 2020 годы в стране было 712 случаев нападения на людей волков.

По мнению Абрамова, обеспечить туристам надлежащий уровень защиты от хищников может только применение огнестрельного оружия.

"Отраслевое федеральное законодательство не предусматривает такой возможности. Кроме того, за нарушение правил оборота оружия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В этой связи мы подготовили предложения по внесению изменений в федеральный закон "Об оружии", — добавил Абрамов.

Спикер облдумы предложил включить туристические организации в перечень юридических лиц с особыми уставными задачами, имеющих право использовать гражданское охотничье оружие в качестве служебного. Кроме того, предлагается предоставить юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, занятым в сфере туризма, покупать и использовать охотничье огнестрельное оружие, в том числе с нарезным стволом. Участники заседания поддержали эту инициативу.