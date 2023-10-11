"Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которые приобрели путевки в Израиль (...) Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей" гражданам гарантируется право на то, "чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья". Кроме того, в соответствии с законом "Об основах туристской деятельности в РФ", "в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения". В случае, если договор расторгнут до начала путешествия, "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг".

"Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, что информация уполномоченного органа государственной власти о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора", — добавили в Роспотребнадзоре.

МИД РФ 9 октября порекомендовал гражданам России воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий, "а тем, кто уже там находится — проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений РФ".