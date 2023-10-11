"Как правило, рукокрылые зимуют колониями в пещерах. Одна из наиболее крупных зимовок располагается на территории памятника природы областного значения "Залесенный овраг у деревни Власьев" в Луховицах. Однако отдельные особи могут впадать в спячку и в других местах, включая хозяйственные постройки", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Министр призвал жителей не беспокоить уснувших рукокрылых, поскольку разбуженное животное, скорее всего, погибнет.

Биологи отмечают, что раньше обычного могут впасть в спячку летучие мыши, которые остаются зимовать в регионе, в отличие от других видов рукокрылых, мигрирующих на юг.

В Подмосковье обитает несколько видов летучих мышей. Пять из них занесены в Красную книгу региона: ночницы Натеррера, прудовая и усатая, а также вечерницы — малая и гигантская.

В анабиозе рукокрылые могут проводить до полугода и более. Спячка увеличивает продолжительность жизни летучих мышей до 15-20 лет, а некоторые особи доживают до 30.