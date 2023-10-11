Генеральный директор компании «Индия-тур» Юрий Бхарат рассказал, что объемы продаж туров на направлении выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В основном едут повторные туристы, новичков крайне мало, хотя именно Индия остается наиболее доступной по стоимости среди стран бассейна Индийского океана. Объемы продаж достигли 50-60% от уровня допандемийного 2019 года.

Руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова оценила спрос на прошлогоднем уровне: востребованы туры в Гоа, есть единичные индивидуальные расчеты экскурсионных туров в Дели, а штат Керала спросом не пользуется.

«Глубина бронирования составляет месяц. Как правило, туристы летят на две недели, спрашивают отели 3*. Чаще других с запросами по Индии обращаются жители Москвы и Екатеринбурга, летят «Аэрофлотом» в Гоа и стыковочными рейсами через Дубай», — сообщила она.

В компании ITM group рассказали о стабильном росте спроса на Индию c момента открытия после пандемии, в этом году прирост составил 20% по сравнению с прошлым годом. Средняя глубина продаж – 1,5-2 месяца, но в некоторых случаях достигает полугода – например, уже сейчас есть оформленные заказы на март.

«Видим большой интерес к экскурсионным программам и их комбинациям с аюрведическими отелями или пляжным отдыхом на Гоа. Популярны как классические маршруты: к примеру, разные вариации Золотого треугольника, включающего Дели, Агру и Джайпур, так и путешествия по штату Раджастан, экскурсии в Мумбае или летние туры по северу Индии и предгорьям Гималаев», — рассказала специалист по направлению туроператора Ирина Юрина.

По ее словам, востребован маршрут Золотой треугольник Индии плюс отдых в Гоа. Прямые рейсы «Аэрофлота» в Гоа в сочетании с прямыми рейсами в Дели дают отличную возможность для комбинирования экскурсий и отдыха на море. Юрина также отметила рост интереса к оздоровительным поездкам после пандемии, так как многие индийские отели в штатах Керала, Карнатаки, Ришикеша предлагают эффективные программы для укрепления иммунитета.

«Аэрофлот» 30 сентября возобновил регулярные перелеты в Гоа из Москвы, а с 3 октября – из Екатеринбурга трижды в неделю. Плюс национальный перевозчик выполняет рейсы в Дели. Помимо «Аэрофлота» для перелетов в Индию популярны ближневосточные перевозчики – Air Arabia, Oman Air, Qatar Airways.

Бхарат добавил, что направление ощутимо подорожало из-за роста стоимости перевозки. До пандемии билет из Москвы в Дели стоил 25 тыс. рублей, сейчас – от 40 тыс. и выше. Арабские перевозчики предлагают рейсы со стыковками от 70 тыс. рублей.

Россиянам для турпоездки в Индию нужна виза, которая оформляется в течение двух дней и стоит $30 на срок до пяти лет.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, за первое полугодие 2023 года турпоток в Индию составил 40,5 тыс., что превышает показатель аналогичного периода 2022 года почти в 7 раз. В первом полугодии 2019 году Индию посетило почти 70 тыс. российских туристов.