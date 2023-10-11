По словам заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, которые приводятся в сообщении, на Северном Кавказе уже предусмотрены комплексная реконструкция линии Грозный — Назрань для восстановления пригородных пассажирских поездов, восстановление объектов железнодорожного транспорта в Чечне, а также организация скоростного движения и строительство новых железнодорожных линий через Минеральные Воды.

"План мероприятий направлен на обеспечение системного и поступательного развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа. Планируется разработка туристских региональных и межрегиональных маршрутов и создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в строительство туристской инфраструктуры", — приводятся в сообщении слова Назарова.

По словам Чайки, в январе-августе 2023 туристический поток в регионы СКФО составил порядка 1,8 млн человек, что в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Он добавил, что Минэкономразвития России совместно с субъектами СКФО проводит работу по корректировке методики подсчета турпотока, поскольку в реальности он значительно выше рассчитываемого по действующим правилам.

Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов отметил, что институт развития СКФО комплексно подходит к развитию туризма в регионе в целом.

"В стране создано 10 ОЭЗ туристско-рекреационного типа и шесть из них находятся на Кавказе. Мы видим, как они становятся точками роста региональных экономик, поэтому не только создаем инфраструктуру и выводим на операционную рентабельность горные курорты, но и с помощью господдержки инвестируем в системные вещи: создание сети экотроп, мастер-планирование, привлечение новых целевых групп туристов", — приводятся в сообщении слова Юмшанова.

Так, по его словам, с начала осени около 20 тыс. туристов смогли воспользоваться оборудованными экотропами в Приэльбрусье.