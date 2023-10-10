«После более чем 140-летнего ожидания завершилось строительство пяти центральных башен знаменитой базилики Святого Семейства в Барселоне. Ожидается, что шестая и последняя центральная башня будет завершена в 2026 году. Соответственно строительство собора, начатое в 1882 году, будет закончено», — пишет издание.

Как отмечает портал, последняя скульптурная часть в виде ангела была установлена на башне евангелиста Матфея, а через день скульптура орла увенчала башню Иоанна Богослова. Еще две башни евангелистов — Луки и Марка — были украшены львом и лисой в прошлом году.

12 ноября в соборе состоится инаугурационная месса, во время которой будут освещены четыре евангелистские башни. В церкви заявили, что они будут гореть до Рождества.

Как рассказали в CNN Travel, оставшаяся башня, изображающая Иисуса Христа, будет иметь высоту 172,5 метра (566 футов) и будет увенчана четырехконечным крестом.

Всего монументальное сооружение будет состоять из 18 огромных башен, символизирующих библейские фигуры — Иисуса, Марию, четырех евангелистов и 12 апостолов.

Проект Саграда Фамилия разработал испанский архитектор Антонио Гауди. Сооружение должно быть рассчитано на размещение около 13 тыс. человек. Когда Гауди умер в 1926 году, было построено примерно 10-15% проекта, позже стройка прерывалась из-за гражданской войны в Испании.

Поначалу строительство велось на пожертвования прихожан, но со временем на грандиозный проект стали выделяться деньги из бюджетных средств. После завершения строительства Саграда Фамилия станет самой высокой церковью в мире, обогнав Ульмский собор в Германии.

В 1984 году здание было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2010 году оно было освящено Папой Бенедиктом XVI для религиозного богослужения.