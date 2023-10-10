"В самом центре Тулы организуют парковку. Дополнительные места появятся на площади Ленина в связи с началом строительства гостиницы на месте бывшей парковки на 180 мест на ул. Союзной", — сообщает правительство региона в телеграм-канале во вторник.

Уточняется, что альтернативное парковочное пространство на площади Ленина начнет работать с утра 14 октября и будет увеличено до 220 мест.

Парковка будет платной, за исключением выходных и праздничных дней. При этом первые три часа стоянки транспорта будет бесплатным.

Схема размещения новой парковки в центре города проработана и согласована с ГИБДД.

Как сообщалось, в исторической части Тулы планируется строительство четырехэтажной гостиницы на 172 места. Инвестор намерен затратить более 2 млрд рублей. В проекте предусмотрен подземный паркинг вместимостью от 180 мест.