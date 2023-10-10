Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет из Минеральных Вод в 08:00, посадка в Тбилиси в 10:00. Вылет из Тбилиси в 11:00 и посадка в Минеральных Водах — в 11:00. Для каждого аэропорта указано местное время.

Ранее сообщалось, что "Азимут" запускает новые рейсы в Грузию из Москвы и Сочи. Полеты из Москвы в Батуми и обратно уже выполняются с 9 октября (по понедельникам и четвергам), из Сочи в Тбилиси и обратно они будут выполняться с 11 октября (по средам и субботам).

"Азимут" стал первой авиакомпанией, совершившей прямой рейс Москва-Тбилиси после возобновления авиасообщения между РФ и Грузией в мае этого года.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов SSJ100.