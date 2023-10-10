«В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом Посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-598-66-04. Также напоминаем телефон для экстренных случаев: +972 54 962 23 41», — говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил «Интерфаксу», что в дипмиссию поступило несколько сотен обращений от российских граждан с просьбами об эвакуации.

Кроме того, в результате обострения ситуации в Израиле двое россиян погибли, в списках пропавших без вести числятся четыре российских гражданина.