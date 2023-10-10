Наиболее востребованные направления для такого вида проживания определил один из популярных российских сервисов бронирования отелей и квартир, говорится в сообщении.

По результатам бронирования на текущий месяц, на втором месте — Гудаута в Абхазии, на третьем — поселок Беличье в Ленинградской области.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.