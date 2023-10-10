Она отметила, что министерство следит за тем, сколько детей планирует оформить "Пушкинскую карту".
"Если действительно мы поймем, что дети начали еще более активнее, еще больше (оформлять карту), у нас есть договоренности с нашими коллегами из Минфина, на уровне правительства мы попросим", — добавила она.
Ранее сообщалось, что что финансирование программы "Пушкинская карта" в 2024-2025 годах предлагается сократить в общей сложности почти на 8 млрд рублей. Это следовало из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., с текстом которой ознакомился "Интерфакс".
Согласно документу, объем бюджетного финансирования на федеральный проект "Пушкинская карта" в 2024 и 2025 годах предлагается сократить почти на 8 млрд рублей с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 508 млн рублей в 2024 году и с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 691 млн рублей в 2025 году. При этом, в 2026 году предлагается выделить на программу 28,3 млрд рублей, что на 10% ниже бюджетного прогноза.
"Пушкинская карта" — программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.
В министерстве тогда заявили, что финансирование программы в 2024 и 2025 годах предусмотрено в полном объеме, при необходимости, программа получит дополнительные средства.