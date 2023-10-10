"Ни один пользователь "Пушкинской карты" не пострадает. Мы очень четко мониторим количество владельцев этих карт. И если будут выбраны все деньги, то мы обязательно попросим дополнительные, не окажется такой ситуации, при которой у ребенка есть, допустим, тысяча рублей на карте, но он не может их потратить, потому что эти деньги закончились в министерстве культуры. Этой ситуации не будет", — сказала Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре, отвечая на вопрос о сокращении финансирования программы "Пушкинская карта".

Она отметила, что министерство следит за тем, сколько детей планирует оформить "Пушкинскую карту".

"Если действительно мы поймем, что дети начали еще более активнее, еще больше (оформлять карту), у нас есть договоренности с нашими коллегами из Минфина, на уровне правительства мы попросим", — добавила она.

Ранее сообщалось, что что финансирование программы "Пушкинская карта" в 2024-2025 годах предлагается сократить в общей сложности почти на 8 млрд рублей. Это следовало из пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., с текстом которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно документу, объем бюджетного финансирования на федеральный проект "Пушкинская карта" в 2024 и 2025 годах предлагается сократить почти на 8 млрд рублей с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 508 млн рублей в 2024 году и с 16 млрд 411 млн рублей до 12 млрд 691 млн рублей в 2025 году. При этом, в 2026 году предлагается выделить на программу 28,3 млрд рублей, что на 10% ниже бюджетного прогноза.

"Пушкинская карта" — программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

В министерстве тогда заявили, что финансирование программы в 2024 и 2025 годах предусмотрено в полном объеме, при необходимости, программа получит дополнительные средства.