На внутренних рейсах "Пулково" обслужил 13,2 млн пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. Международными рейсами воспользовались 2,6 млн пассажиров. Наиболее востребованными стали рейсы в Анталью, Стамбул, Минск, Ереван и Дубай.

"Петербургская авиагавань занимает третье место среди аэропортов России по общему пассажиропотоку и второе место по объему перевозок на российских направлениях", — говорится в сообщении.

Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году. По объему перевозок на внутренних воздушных линиях в прошлом году петербургский аэропорт стал вторым в России (после "Шереметьево"): всего на внутренних рейсах было обслужено 15,8 млн пассажиров.