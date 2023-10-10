"После их отключения сотрудники коммунальных служб приступят к мероприятиям по их консервации. Это необходимо делать для лучшего сохранения оборудования фонтанов, чтобы они радовали наших жителей долгие годы", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Во время консервации производится слив воды, промывка чаш, снятие насадок и установка заглушек, продувка трубопроводов, прочистка заборных решеток. В фонтанах с подсветкой демонтируют светильники. Конструкции укроют специальным материалом. Сухие фонтаны, как правило, демонтируют полностью.

В ведомстве напомнили, что в Московской области функционирует 241 фонтан.