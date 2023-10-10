"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Остановка в движении была объявлена в 10:03 мск, сообщение о возобновлении движения поступило в 15:33.

Крымский мост перекрыли для движения автотранспорта во вторник утром часов для проведения ремонта. По предварительной информации, закрытие движение должно было продлиться 7 часов.

Крымский мост уже перекрывали дважды примерно на девять часов в ночь на 29 сентября и на 3 октября для ремонта правой стороны его автодорожной части.