"В эти выходные возобновились экскурсии в замке Тапиау в Гвардейске. Их приостанавливали в начале сентября по техническим причинам, ведь замок сейчас — это одна большая инвестиционная строительная площадка. При этом с начала текущего года замок посетили почти 17 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Арендатор замка продолжает работы по реконструкции объекта истории. Так завершен ремонт крыши и восстановление западной внешней стены главного корпуса замка. Фасад удалось полностью очистить от наслоений старой штукатурки.

В главном корпусе на 75% восстановлены внутренние стены первого этажа. Ведётся ремонт брусчатки на входной группе, завершается ремонт крыши и укладка черепицы на бывшем въездном шлюзе комплекса.

"Наиболее "обжитой" можно назвать территорию справа от въезда в замок, где расположено кафе с летней верандой, видом на Преголю и другими важными для туристов объектами инфраструктуры. Экскурсии в Тапиау проводятся ежедневно", — заключает министерство туризма.

Как сообщалось, имущественный комплекс замка, ранее принадлежавший региональному управлению ФСИН, был передан в собственность АО "Корпорация развития Калининградской области", а затем инвестору, который стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот. Общая сумма инвестиций в восстановление Тапиау и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей.

Замок Тапиау — один из старейших орденских замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания об этом объекте, как крепости, датированы 1258 годом. Сохранившиеся до наших дней строения были возведены в 40-50-е годы XIV века. В 70-е годы XIX века помещения Тапиау использовались в качестве тюрьмы. Назначение замка не изменилось и после Великой Отечественной войны: в его помещениях находились объекты системы исполнения наказаний.