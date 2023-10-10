Рейсы из Баку в Пекин и обратно будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Перевозчик отмечает, что перед путешествием в Китай на самолете необходимо заполнить анкету здоровья и сохранить полученный QR-код на телефоне. Наличие этого QR-кода является обязательным условием для посадки на рейс, как в Баку, так и в Пекине.

"Решение о начале полетов между двумя столицами направлено на удовлетворение растущего спроса на путешествия и укрепление динамично развивающихся связей между Азербайджаном и Китаем", — подчеркивает авиакомпания.