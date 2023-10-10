«Авиакомпания «Азимут» запустила программу полетов по маршруту Москва (Внуково) – Батуми – Москва (Внуково). Рейсы выполняются с 9 октября 2023 года по понедельникам и четвергам: А4853 – вылет из Москвы в 13:45, посадка в Батуми в 18:25; А4854 – вылет из Батуми в 19:25, посадка в Москве в 22:10», — говорится в сообщении.

Этим летом поездки в Грузию с перелетом прямыми рейсами впервые стали доступны россиянам после почти четырехлетнего перерыва. 10 мая Владимир Путин отменил действовавший с 21 июня 2019 года указ о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Был отменен также запрет на продажу турпутевок. Сейчас рейсы на направлении выполняют авиакомпании «Азимут», Georgian Aiways, Red Wings.