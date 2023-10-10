"Я напомню, прежде всего, что у нас в городе уже два Эрмитажа — основной и в Старой деревне. Мы делаем обычно "залповые" выставки. Одним из самых мощных залпов обычно становятся декабрьские события в честь дня рождения Эрмитажа. В октябре же мы откроем три разных выставки, одна из них посвящена старообрядчеству", — сказал Пиотровский.

Старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Эрмитажа Анна Иванникова добавила, что выставка откроется 18 октября. На ней будет представлено 200 предметов. "Прежде чем их показать, мы проводили большие серьезные работы по расчистке, реставрации. Речь, прежде всего, об иконах. Будут также представлены интересные произведения резчиков по дереву, лубок", — отметила она.

Экспозиция охватывает все основные виды выговского искусства: икону, рукописную книгу, рисованный лубок, меднолитую пластику и резные изделия по дереву. Большая часть произведений будет впервые показана широкой публике.

Ядро экспозиции составляют почти 60 икон, созданных мастерами Выговской пустыни (центр беспоповского старого обряда — ИФ). Обширная коллекция Эрмитажа позволяет проследить всю полуторавековую историю развития выговского иконописания, в том числе "золотой эпохи" первой половины XVIII века, когда были заложены основные черты уникального художественного стиля — поморского пошиба.

Выставку будет сопровождать фильм, в котором подробно рассказана история Выговской пустыни и её основателей, а также описаны основные виды искусства этого крупного художественного центра.

Ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Елена Карчёва отметила, что выставка "Умелых рук искусная работа..." откроется 11 октября в Пикетном зале Зимнего дворца.

"Именно бронза является основой нашей коллекции. Будет показано пного неизвестных авторов. Среди известных будет представлен Роден. Это великолепное собрание французской бронзы. Мы хотели показать, что и до Родена во Франции была скульптура. Зрители увидят много анималистического жанра", — рассказала Карчева.

Старший научный сотрудник сектора рисунков Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Алексей Ларионов добавил, что 21 октября откроется выставка "Рисунки старонидерландской школы".

"В Эрмитаже хранится 40 тысяч рисунков. Мы покажем те, которые стали появляться в 1430-х годах, и это связано с появлением бумаги. Посетители увидят 12 рисунков XV века. Среди экспонатов выставки — работы Петруса Кристуса, Яна Госсарта, Мартена ван Хемскерка, Питера Кука ван Альста, Гиллиса Мостарта, Ханса Бола и других выдающихся мастеров. Многие листы никогда прежде не выставлялись и не воспроизводились в печати", — уточнил Ларионов.