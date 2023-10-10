Как ранее сообщила генеральный директор галереи Елена Проничева, "Третьяковская галерея в преддверии юбилейного года решила организовать большой выставочный проект, охватывающий все многогранное и многоликое творчество Николая Константиновича Рериха (...) Это очень большой исследовательский, научный труд наших сотрудников, большая работа". Она уточнила, что работа по созданию выставки шла в течение трех лет.

Всего на выставке будет представлено более 150 работ из собрания 18 музеев, в том числе из зарубежных. В рамках выставки пройдет демонстрация театрального задника, выполненного Рерихом в 1908 году для балета "Половецкие пляски", который ставился в Париже в рамках первого сезона знаменитой антрепризы "Русский балет Сергея Дягилева". Задник будет показан впервые после завершения I этапа реставрации.

Как ранее отметил куратор выставки, хранитель музейных предметов отдела живописи второй половины XIX — начала XX века галереи Владимир Никишин, на выставке будут как известные картины автора, так и работы, которые ранее не показывались на выставках в России.

Он уточнил, что выставка разделена на три части. В первой представлено раннее творчество Рериха, в том числе работы "Гонец. "Восста род на род" и "Заморские гости". Во второй части выставки представлен "индийский путь" Рериха, где посетителям покажут Гималайскую серию работ художника и работы, написанные Рерихом во время Центрально-Азиатской экспедиции.

Третий раздел посвящен театру, в нем собраны эскизы, костюмы и декорации, созданные Рерихом для спектаклей. Также на выставке представлены архивные документы о Рерихе из Третьяковской галереи и Музея Востока.

Выставочный проект, как отметили в галерее, "ставит перед собой задачу представить Рериха не только как "мастера гор", но и как художника, стремившегося к творческой реализации в области архитектуры и театра".