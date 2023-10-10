"С 1 января курорты Краснодарского края посетило более 16 млн отдыхающих, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 6,4 млн туристов посетили регион с однодневными визитами — это больше на 7%, чем в прошлом году", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что наибольшей популярностью на Черноморском побережье пользуются Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсинский район, а на Азовском — Ейский и Темрюкский районы.

"В межсезонье туристы выбирают горные и предгорные курорты края. Популярны также районы, где есть отели, работающие по системе "все включено". В основном, они расположены в Сочи, Анапе и Геленджике", — добавил представитель министерства.