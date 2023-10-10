Выставка будет проходить на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

"Гостей ждёт полное погружение в историю, современность и будущее одного из самых живописных регионов Центральной России. Для посетителей готовятся викторины по истории региона, брендированные сувениры, различные интерактивы от крупнейших предприятий Верхневолжья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что центральной частью экспозиции региона станет интерактивный тренажер — кабина машиниста поезда "Иволга 3.0".

"Гости стенда смогут не только научиться им управлять, но и совершить виртуальное путешествие по маршруту, который охватит ключевые достопримечательности и самые популярные муниципалитеты Верхневолжья", — отметили в пресс-службе.

В областной столице участники путешествия посетят Тверской императорский дворец, пройдутся по Старому Волжскому мосту и набережной Степана Разина, побывают у памятников А.С. Пушкину и Афанасию Никитину.

В Конаковском округе перед гостями раскинется Московское море и предстанет Ямской лес, где любители живой природы смогут пройти по "Муравьиной тропе" к гигантским муравейникам и понаблюдать за жизнью этих насекомых. По пути следования также Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Городня, село Едимово, где была создана первая в России сыроварня, село Завидово, через которое проходила "Государева дорога", а также проект будущего — туристско-рекреационный кластер "Волжское море".

Старинный Торжок будет представлен золотым шитьем, архитектурно-этнографическим музеем "Василёво", Борисоглебским монастырём, усадьбой Знаменское — Раек, Новоторжским кремлём.

Кроме того, "Иволга 3.0" виртуально пронесет гостей стенда через Лихославль с его знаменитыми мармеладом и керамикой, жемчужину Селигерского края — Осташков, тверскую Венецию — Вышний Волочек.

Особое место в виртуальном путешествии занимает город воинской славы Ржев. Соборная гора, Музей военной истории, Ржевский мемориал Советскому солдату — пассажиры электропоезда погрузятся в историю героического города Верхневолжья.

Также в программу виртуальной экскурсии включено знакомство с ведущими промышленными предприятиями региона.

"Губернатор Игорь Руденя поставил задачу представить на стенде Верхневолжья выдающуюся историю, культуру, традиции Тверской области — региона со значительным инвестиционным и туристическим потенциалом", — подчеркивается в сообщении.