«По Египту все спокойно, спрос на прежнем уровне, продажи идут, спада не наблюдаем. Запросов об аннуляции или переносе в связи с событиями в Израиле тоже не было. Все абсолютно в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе туроператора Anex.

Как отметили в компании, безопасности туристов ничего не угрожает, поскольку Израиль находится на отдалении от основных туристических курортов.

В туркомпании Space Travel также не фиксируют существенных отклонений в продажах в связи с ситуацией в Израиле.

«В настоящее время между спросом и предложением по этому направлению сохраняется серьезный дисбаланс в связи с дефицитом перевозки. Все мощности загружаются полностью. Аннуляцию тура, как и замену отеля, например, с Шарм-эль-Шейха на Хургаду, никто не запрашивал», — пояснили в пресс-службе туроператора.

Там добавили, что небольшое замедление продаж туров в Египет началось около месяца назад, его причиной стало ослабление рубля.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), экскурсии с территории Египта в Израиль – в Иерусалим и на Мертвое море – временно приостановлены.

В ассоциации уточнили, что такие поездки в последнее время не пользовались спросом из-за высокой цены и сложной логистики.

Ранее на фоне обострения арабо-израильского конфликта в соседнем Египте полицейский обстрелял автобус с группой израильских туристов, погибли двое израильтян и египетский гид.

Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туров в Израиль, а также отдельных туруслуг до нормализации обстановки на направлении. Эти условия не касаются Египта: перенос и отмена туров в АРЕ возможны только на общих основаниях – за вычетом фактически понесенных расходов туроператора.