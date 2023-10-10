"Были услышаны просьбы граждан об увеличении протяженности ледовой переправы на остров Ольхон. В этом зимнем сезоне возможно устройство переправы от Сахюрты (материковая часть — ИФ) до Хужира (самый большой поселок на Ольхоне — ИФ). Опыт показал, что неудобно ехать по дороге на острове, а лучше проехать быстрее и комфортнее по ровной ледовой переправе", — сказал Карепов.

Он уточнил, что протяженность переправы составит около 30 км, она будет открыта как обычно — в феврале.

Ледовая переправа на остров Ольхон открывается с 10 по 17 февраля для жителей острова и туристов, которые едут, чтобы увидеть зимний Байкал. Стандартная протяженность такой переправы, работающей до конца марта, — около 12 км.