«Сегодня с отменой всех ковидных ограничений мы наблюдаем постепенное восстановление турпотоков и надеемся, что в следующем году после донастройки всех имеющихся двусторонних и трехсторонних механизмов сотрудничества турпотоки между нашими странами вернуться к допандемийным показателям», – сказал он на встрече в китайском Ухане.

Вахруков в своем докладе напомнил, что сегодня Россия принимает меры по стимулированию въездного туризма. Так, с 1 августа начала работать электронная виза для граждан 55 стран. За два месяца этим механизмом воспользовалось около 70 тысяч человек. С 1 августа заработал механизм безвизовых групповых поездок, благодаря которому взаимный безвизовый обмен с Китаем к настоящему моменту достиг 60 тыс. поездок.

Для упрощения безналичных расчетов иностранных туристов до конца года планируется запустить «Карту туриста».

Замминистра экономического развития также рассказал о развитии туристической инфраструктуры в России и приоритетных направлениях поддержки отрасли – строительстве нового номерного фонда и новых точек притяжения.

В свою очередь, замминистра культуры и туризма КНР Ду Цзян предложил формировать общие туристические бренды, интегрировать туризм с наукой и техникой, спортом и другими сферами и совершенствовать трехсторонние (Россия-Китай-Монголия) механизмы сотрудничества по вопросам туризма. Кроме того, он пригласил российскую сторону принять участие в Китайской международной выставке выездного туризма в ноябре 2023 года.

За первое полугодие 2023 года граждане Китая совершили почти 140 тыс. поездок в Россию. Это больше, чем за весь период пандемии. За это же время граждане Монголии совершили более 115 тыс. поездок. По итогам 2023 года прогнозируется 360 тыс. туристических поездок из Китая в Россию и 250 тыс. турпоездок граждан Монголии в нашу страну.